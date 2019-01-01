Украинцы могут свободно путешествовать в 131 страну мира

Украина продолжает увеличивать список стран, куда наши сограждане могут путешествовать без виз или получать их на границе.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в выступлении на открытии Бориспольского академического лицея, сообщает Укринформ.

"Уже сейчас количество стран, куда украинцы могут безвизово путешествовать или получать визу на границе, равно 131 стране. И мы продолжаем добавлять в этот список, и только в 2018 году добавили 14 стран", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, за время действия безвизового режима с ЕС им воспользовались 2 млн украинцев.

Безвизовый режим для въезда украинских граждан в ЕС заработал 11 июня 2017 года.