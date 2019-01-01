Укрзалізниця планирует двухэтапное повышение цен на билеты

В 2019 году предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины на 12% с 1 апреля и 1 октября.

Об этом говорится в проекте консолидированного финансового плана Укрзалізниці на 2019 год, обнародованном на сайте компании.

С 1 апреля также планируется подорожание билетов на международных направлениях Укрзалізниці. Оно составит в среднем 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

За счет повышения тарифов госпредприятие хочет увеличить на 18,5% доходы от пассажирских перевозок по сравнению с ожидаемыми показателями 2018 года.

По итогам 2019 года УЗ намерена получить от перевозки пассажиров около 10,3 млрд грн.