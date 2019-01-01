В России на заводе произошел взрыв

В России на заводе в Кингисеппском районе Ленинградской области произошел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС.

Источник в местной администрации уточнил, что на складе завода Полипласт взорвалась бочка с горюче-смазочными материалами.

В МЧС страны-агрессора подтвердили факт взрыва, уточнив, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Взрыв привел к возникновению пожара на площади 50 кв. м.

Общая площадь цеха, где произошло ЧП, составляет 1200 кв. м. Здание полностью разрушено.

Пожар, по словам местных властей, уже локализован.