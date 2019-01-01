В Украине нет эпидемии гриппа, а эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен только в двух областях - Киевской и Житомирской.

Об этом заявила на пресс-конференции и.о.министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

"В Украине нет эпидемии гриппа - заболеваемость на 13% ниже, чем эпидемический порог. Поэтому на государственном уровне нет эпидемии. Но есть две области, где есть эпидемия гриппа - это Киевская и Житомирская области", - сказала Супрун.

По ее словам, в Украине против гриппа вакцинированы свыше 155 тысяч человек.

"В аптеках достаточно вакцин. Поощряем людей, чтобы шли вакцинироваться", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что простые правила могут предотвратить заражение гриппом и простудными заболеваниями.

"Прежде всего, часто мойте руки. Если заболели - оставайтесь дома. Позвоните своему врачу. Общайтесь с врачами, чтобы знать, у вас грипп или нет", - сказала Супрун.