Суд продлил до 24 апреля арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста для восьмерых украинских моряков, захваченных российскими пограничниками неподалеку от Керченского пролива.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Роман Мокряк, Андрей Опрыско, Евгений Семидоцкий, Сергей Цыбизов, Богдан Головаш, Сергей Попов, Владимир Терещенко и Андрей Шевченко останутся под стражей до 24 апреля.

Заседания проходили в закрытом режиме для слушателей, представителей СМИ пустили только на оглашение резолютивной части.