В оккупированном Крыму Россия провела учения, в ходе которых подразделения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ОДДС) "Панцирь-С" в рамках "отражения массированного удара крылатыми ракетами и боевыми дронами" условно уничтожили более 100 целей.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Более 100 целей условно уничтожили подразделения ЗРПК "Панцирь-С" (ПВО) Южного военного округа (ЮВО) в Крыму в рамках отражения массированного удара крылатыми ракетами и боевыми беспилотными летательными аппаратами (БЛА) условного противника. Боевые расчеты ПВО совершенствовали навыки взаимодействия и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки, в том числе нового поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений военные выполнили около 30 нормативов "по поиску, обнаружению и условному уничтожению малоразмерных, малоскоростных и низколетящих воздушных целей, а также отработали порядок обнаружения и уничтожения крылатых ракет условного противника".

Основной целью учений оккупантов в Крыму было - сократить цикл управления от обнаружения воздушной цели до ее уничтожения.