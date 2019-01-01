Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием бензовозом

Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием бензовозомСегодня, 12:34
На автодороге возле поселка Вороновица Винницкого района произошло столкновение бензовоза Scania, легковушки «ВАЗ» и грузового автомобиля Mercedes, в результате которого водитель последнего погиб на месте происшествия.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, ДТП произошло днем 14 января.
В больницу госпитализированы водители двух других автомобилей и пассажир «ВАЗа».
Силами Службы автомобильных дорог области, предприятия «WOG» и других организаций осуществлена перекачка горючего из аварийной емкости, уборка бензовоза и других изувеченных в ДТП транспортных средств с проезжей части.
В 20:20 движение транспорта восстановлено полностью.
На месте аварии работали следственно-оперативная группа Национальной полиции и патрульной полиции. Причины, которые привели к ДТП, выясняются.