Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием бензовозом

На автодороге возле поселка Вороновица Винницкого района произошло столкновение бензовоза Scania, легковушки «ВАЗ» и грузового автомобиля Mercedes, в результате которого водитель последнего погиб на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, ДТП произошло днем 14 января.

В больницу госпитализированы водители двух других автомобилей и пассажир «ВАЗа».

Силами Службы автомобильных дорог области, предприятия «WOG» и других организаций осуществлена перекачка горючего из аварийной емкости, уборка бензовоза и других изувеченных в ДТП транспортных средств с проезжей части.

В 20:20 движение транспорта восстановлено полностью.

На месте аварии работали следственно-оперативная группа Национальной полиции и патрульной полиции. Причины, которые привели к ДТП, выясняются.