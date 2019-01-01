В Одессе задержали участников акции в поддержку пленных моряков

В Одессе полиция задержала двух участников акции поддержку пленных моряков, которые пытались облить краской здание генерального консульства Российской Федерации.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Сообщается, что до 30 представителей разных патриотических организаций в ходе акции в поддержку моряков пытались облить забор и ворота диппредставительства краской. Однако полиция предотвратила это и задержала двух участников акции, в том числе экс-самооборонца Тодора Пановского.

Также сообщается, что он успел бросить банку с краской через нацгвардейцев, заляпав некоторых из них. После этого Пановского задержали и не дали кинуть вторую банку. Задержанного увезли в отдел полиции, активисты продолжили протест и подожгли файеры.