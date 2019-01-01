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Украина будет просить международных экспертов проверить состояние химзавода "Стирол" в ОРДО

Сегодня, 09:58 citynews.net.ua | Напечатать

Украина намерена просить международных экспертов проверить состояние химического завода "Стирол", где в больших количествах хранятся опасные химические вещества, в оккупированной Горловке Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, - передает пресс-служба ведомства. 

Одним из самых опасных предприятий, которые находятся на оккупированной части Донецкой области, остается "Концерн Стирол", который специализировался на производстве аммиака, карбамида, аммиачной селитры, полистирола, а также неорганических солей и органических смол.

На данный момент предприятие почти прекратило любую деятельность.

"В цехах предприятия по производству серной кислоты, минеральных удобрений, азотной кислоты до сих пор хранится большое количество опасных веществ. На территории предприятия хранится аммиак, что очень опасно для жителей города и близлежащих населенных пунктов", - отмечается в сообщении. 

Вадим Черныш отмечает, что для управления таким предприятием необходимо учитывать и сложность производственного процесса, и опасность не только для работников, но и для местного населения: "На спутниковых снимках предприятия "Концерн Стирол" видно, что тепловые процессы не происходят: движение железнодорожного и автомобильного транспорта отсутствует, проводятся работы по отгрузке и подвоз сырья и готовой продукции. Это ясно свидетельствует о консервации предприятия, а значит - и последующее хранение на его территории опасных веществ".

"Сообщение оккупационных администраций о том, что Украина пытается применить или будет применять химическое оружие, является "дымовой завесой" для прикрытия работ, проводившихся на предприятии "Концерн Стирол". По информации МинВОТ, полученной из различных источников, на предприятии в течение 2018 года хранилось несколько десятков тонн опасных химических веществ, в начале 2018 года объемы которых иногда доходили до 80 тонн аммиака. Считаем, если безответственно обращаться с таким веществом, то практически все население города может пострадать", - отметил Черныш.

Горловка - значительный по площади город, в нем проживает около 250 000 человек. Весь город, включая прилегающие населенные пункты, а также Торецк на подконтрольной правительству Украины территории, гипотетически, при таком количестве опасных химических веществ, может находиться в зоне опасности. К тому же в Горловке находится еще несколько опасных объектов - химических заводов повешенного уровня угрозы.

"Учитывая информацию, полученную МинВОТ из различных источников, в том числе от местных жителей, мы будем обращаться в международные организации для доступа их представителей или независимых международных экспертов на предприятие, чтобы убедиться в безопасности его состояния и веществ, которые там хранятся, для местного населения. Последующие меры также предусматривают соответствующее расследование. Сейчас готовится обращение в правоохранительные органы с изложением фактической информации. Надеемся, что расследование нам поможет установить, что же там происходит", - подчеркнул министр.


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