В Киеве ограбили мужчину, приковав наручниками к перилам лестницы

В Киеве на Почтовой площади два злоумышленника, угрожая прохожему, приковали его наручниками к перилам лестницы и ограбили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Забрав у потерпевшего рюкзак с деньгами и личными вещами, нападавшие скрылись. Одного из подозреваемых вскоре задержали сотрудники полиции, другого - объявили в розыск. За подобные преступления предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции рассказали, что двое злоумышленников прибыли на Почтовую площадь на автомобиле с измененным номерным знаком. Когда они увидели потерпевшего, напали на него, приковали наручниками к перилам лестницы и отобрали рюкзак с деньгами и личными вещами.

Сообщается, что сотрудники полиции провели комплекс розыскных мероприятий и установили место нахождения одного подозреваемого, которого впоследствии задержали. Им оказался 54-летний ранее судимый местный житель.

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления (разбой) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения