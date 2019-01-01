В Кировоградской области ограничили движение всех видов транспорта

В Кировоградской области ограничили движение всех видов транспортаСегодня, 18:58
Из-за снегопадов, метелей и гололедицы на Кировоградщине ограничили движение всех видов транспорта на нескольких дорогах государственного значения.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
"В связи с резким осложнением погодным условиям (сильные снегопады, метели, гололедица), для предупреждения возникновения осложнений дорожного движения, с 15-00 час. 11.01.19 г., ограничено движение для всех видов транспорта на... дорогах государственного значения", - говорится в сообщении.
Ограничения введены на следующих участках:
1) М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 40+000 – км 72+088 (от г. Александрия до границы с Днепропетровской областью);
2) М-13 Кропивницкий – Платоново, км 0+000 – км 76+432 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);
3) Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев, км 70+360 – км 153+196 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью);
4) Н-23 Кропивницкий – Кривой рог – Запорожье, км 0+000 – км 81+735 (от г. Кропивницкий до границы с Николаевской областью).