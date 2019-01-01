ФСБ просит продлить арест захваченным украинским морякам

15 января Лефортовский суд Москвы (Россия) рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении до 26 апреля срока ареста захваченных в Керченском проливе украинских моряков, следовавших из Черного в Азовское море в порт Мариуполя. Об этом сообщает российское информагентство «ТАСС» со ссылкой на информацию суда.

«Лефортовский суд Москвы 15 января в 10:00 рассмотрит ходатайство следствия, которое просит продлить арест морякам до 26 апреля», – сказал представитель суда.