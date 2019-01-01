Российских наблюдателей на выборах в Украине не будет

Украина не допустит наблюдателей из России в качестве международных наблюдателей на выборах.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

«Учитывая, какой шум вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в РФ, должен кое-что добавить к этой дискуссии. Несколько дней назад, как и положено, направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине», – написал он.

«Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта», – заявил Климкин.

По мнению украинского политолога Руслана Бортника, ситуация, связанная с решением украинских властей о закрытии избирательных участков в России, очень непростая и может быть использована для срыва президентских выборов в Украине. А политолог Алексей Якубин заявил, что то, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины уже после старта избирательной кампании президентских выборов начинает менять правила игры, что выглядит подозрительно.