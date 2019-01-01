В Днепропетровской области 7 человек отравились угарным газом

В Днепропетровской области в результате отравления угарным газом госпитализированы семь человек, среди которых четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook.

Как сообщается, событие произошло сегодня утром, 11 января, в с. Рудки Царичанского района в частном доме.

"В результате отравления угарным газом в больницу доставлены 7 человек, среди которых 4 детей (двое 2004, 2007 и 2012 годов рождения)", - говорится в сообщении.

По факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.