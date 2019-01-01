На Львовщине у священника нашли арсенал оружия

Мостиский районный суд избрали священнику, которого подозревают в незаконном обращении с оружием, меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Священнослужителю Православной церкви, благочинного Львовского округа Российской истинно-православной церкви сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)», - сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

В ходе досудебного расследования у подозреваемого было обнаружено и изъято 39 патронов предназначенных для стрельбы из короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, пистолетов Макарова и пистолетов-пулеметов соответствующего калибра, 7 патронов, изготовленных путем самодельного переснаряжения, пистолет, являющийся короткоствольном нарезным огнестрельным оружием, и ручную наступательную гранату «РГД - 5» с взрывателем.

Отметим, что все изъятые предметы пригодны для стрельбы и относятся к категории боеприпасов и взрывных устройств.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.