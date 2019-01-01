В Днепропетровской области произошел взрыв на шахте им. Героев Космоса ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», в результате которого госпитализировано 5 горняков. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 10 января в 21:18 в с. Вербки Павлоградского района, на шахте им. Героев Космоса ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», на горизонте 330 м произошел взрыв (предварительно метано-воздушной смеси) с последующим горением, в результате чего пострадали 5 человек. Все они направлены в больницу.

Погибших нет, на поверхность подняты 182 горняка. Работа шахты приостановлена.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 10 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля, - говорится в сообщении.