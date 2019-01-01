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В Украине с начала года из-за гриппа умерли пять человек

Вчера, 18:00 citynews.net.ua | Напечатать

С начала нового 2019 года в Украине из-за осложнений, вызванных заболеванием гриппом типа А, умерли 5 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

“Пятеро украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А, в 2019 году. Всего в Украине с начала эпидемического сезона (октябрь 2018 г.) от гриппа умерли 13 человек”, - отметили в ЦОЗ.

Там отметили, что показатели заболеваемости в Украине ниже эпидемического порога.

“С 1 октября 2018 г. до 6 января 2019 года в Украине зарегистрировано 2 439 032 лица, которые заболели гриппом и ОРВИ. На сегодня эпидемические пороги превышены в двух областях: Киевской (на 2,8%) и Житомирской (на 7%). В целом по Украине заболеваемость на 17,6% меньше эпидемического порога”, - проинформировали в ЦОЗ.

Грипп — это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом. Симптомы гриппа появляются внезапно и могут длиться от пары дней до нескольких недель. От осложнений гриппа может уберечь только вакцинация.

Врачи советуют при первых симптомах гриппа обращаться к врачу - самолечение может быть вредным для здоровья, а несвоевременное выявление гриппа может привести к тяжелым осложнениям и смерти.


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