С января введена уголовная ответственность за незаконный вывоз леса

С января введена уголовная ответственность за незаконный вывоз лесаВчера, 17:32
Государственная фискальная служба напоминает, что с 1 января 2019 года в Украине за незаконное перемещение лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев установлена уголовная ответственность.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС сообщает БизнесЦензор.
Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Украины.
К ценным и редким породам деревьев принадлежат акация, береза, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, ясень, можжевельник.
Также сроком на 10 лет запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта необработанных лесоматериалов (код 4403): древесных пород, кроме сосны, — с 1 ноября 2015 года; древесных пород сосны — с 1 января 2017 года.