С января введена уголовная ответственность за незаконный вывоз леса

Государственная фискальная служба напоминает, что с 1 января 2019 года в Украине за незаконное перемещение лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев установлена уголовная ответственность.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ГФС сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс Украины.

К ценным и редким породам деревьев принадлежат акация, береза, вишня, груша, орех, каштан, тис ягодный, черешня, ясень, можжевельник.

Также сроком на 10 лет запрещен вывоз за пределы таможенной территории Украины в таможенном режиме экспорта необработанных лесоматериалов (код 4403): древесных пород, кроме сосны, — с 1 ноября 2015 года; древесных пород сосны — с 1 января 2017 года.