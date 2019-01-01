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Ученики 9-х классов в этом году не будут сдавать аттестацию в форме ВНО

Вчера, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Государственную итоговую аттестацию по технологии внешнего независимого оценивания в 2019 году будут сдавать только ученики 11-х классов, а также студенты учреждений высшего (колледжи и техникумы) и профессионального образования (училища), которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования. Ученики 9-х классов, как и в предыдущие годы, будут сдавать ГИА в письменной форме, а не в формате ВНО, сообщили в Министерстве образования Украины.

В МОН отметили, что запуск ВНО в 9-м классе планируется к старту старшей профильной школы Новой украинской школы. А по действующему календарю реформы это ориентировочно после 2026-2027 учебного года.

В отношении выпускников 11-х классов, то им, как и в предыдущие годы, результаты ВНО будут засчитываться как оценки за ГИА по таким предметам как украинский язык и литература (обязательно), математика или история Украины (на выбор выпускника), один из предметов, по которым сдается ВНО, на выбор выпускника.

В то же время студенты учреждений высшего и профессионального образования будут сдавать ГИА в форме ВНО только по двум предметам: украинского языка и на выбор математике или истории Украины.


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