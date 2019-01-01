В Запорожской области сотрудники СБУ нашли тайник с оружием

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия и боеприпасов обнаружили схрон с военными средствами поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Из тайника, обустроенного в лесополосе вблизи одного из населенных пунктов и трассы регионального значения, сотрудники спецслужбы изъяли шесть гранатометов РПГ-22 и почти две тысячи патронов калибра 5,45 и 7,62 мм. Часть арсенала была обезврежена на месте, остальные изъятые средства поражения переданы на экспертизу», – сообщили в пресс-центре.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления источников происхождения оружия и причастных к организации тайника лиц.