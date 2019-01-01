В Мариуполе в канализационном люке нашли тело женщины

Правоохранителям Мариуполя удалось раскрыть причину исчезновения и смерти 75-летней женщины.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Накануне Рождества в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении своей пожилой знакомой - по её словам, пенсионерка вышла из дома по делам и не вернулась.

Местные оперативники совместно с сотрудниками уголовного розыска областного главка полиции начали комплекс оперативных мероприятий по розыску женщины. Пенсионерка вела закрытый образ жизни и почти никуда не выходила из дома, поэтому показания ее родственников вызвали сомнения. Имея на руках крупицы информации, оперативники начали рассматривать дело, как уголовное по признакам умышленного убийства.

Уже через сутки полицейские собрали доказательства, свидетельствующие об обмане заявительницы. Выяснилось, что предоставленная женщиной информация - ничто иное, как попытка скрыть тяжкое преступление ее знакомого.

Постепенно преступный клубок начал распутываться, а подозреваемый в убийстве - задержан. Им оказался ранее судимый 34-летний местный житель.

Уголовный проступок был совершен вечером. В доме они проживали втроем - пожилая женщина, её знакомая и сожитель последней. Накануне между женщинами возник бытовой конфликт, решить который мужчина решил с помощью кухонного ножа. Пока его сожительницы не было дома, злоумышленник нанес хозяйке квартиры несколько смертельных ударов. Чтобы замаскировать следы убийства, подозреваемый уговорил сожительницу завернуть тело в ковер и вывезти его из дома на санках.

Труп без вести отсутствующей женщины с многочисленными телесными повреждениями был обнаружен в местном люке.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас на месте преступления продолжают работать полицейские