Порошенко: Томос вернулся в Украину

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в нашу страну.

Об этом во время молебна в Свято-Покровском кафедральном соборе в Ривном заявил Президент Петр Порошенко, сообщается на его странице в Facebook.

«Рад вместе с ривненской общиной совместно помолиться в Свято-Покровском кафедральном соборе и поздравить верующих с получением томоса для ПЦУ. Отсюда начал свою церковную миссию митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Знаю, что Ривненщину и первого предстоятеля Православной церкви Украины связывают и будут связывать особые связи», – отметил он.

По словам Президента, 9 января томос был отправлен в Стамбул для подписания членами священного синода Вселенского патриархата. «Символично, что после Киева, томос прибыл в Ривне, где верующие смогут вживую увидеть реликвию. Ведь томос - очередное свидетельство того, что Украина получила свободу», – подчеркнул он.