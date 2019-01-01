СБУ разоблачила завербованного РФ научного сотрудника

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили харьковчанина, завербованного спецслужбами страны-агрессора для проведения подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как сообщается, сотрудники контрразведки СБУ установили, что во время поездки в Россию с целью трудоустройства сотрудник одного из государственных научных учреждений Харькова был завербован вражеской спецслужбой.

"За денежное вознаграждение мужчина согласился осуществлять сбор информации о местах дислокации воинских частей на территории региона, их принадлежность к определенному роду войск, персональные данные военнослужащих ВСУ и места службы", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, полученные сведения он должен был передавать кураторам через электронные каналы связи.

Вернувшись в Украину, мужчина находился под наблюдением правоохранителей. В рамках начатого уголовного производства оперативники задокументировали сбор злоумышленником персональной информации об участниках АТО-работниках своего учреждения. Однако завершить преступное задание ему не удалось - накануне передачи за границу собранных данных злоумышленника задержали правоохранители.

Во время обыска по месту жительства харьковчанина правоохранители изъяли электронный носитель с персональными данными военнослужащих ВСУ, подтверждающими противоправную деятельность нашего соотечественника.

По заключению экспертов по вопросам государственной тайны, изъятая информация относится к сфере обороны Украины и имеет гриф ограничения доступа "для служебного пользования", ее передача спецслужбам РФ могла нанести ущерб государственным интересам.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 14 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса, задержанному объявлено подозрение