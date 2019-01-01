Под Киевом в строительном вагончике сгорел мужчина

Вчера, 9 января, в Киево-Святошинском районе в селе Софиевская Борщаговка в результате пожара в металлическом вагончике погиб мужчина, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Отмечается, что в 17:37 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании металлического вагончика на улице Зеленая.

На место вызова были направлены дежурные караулы 62-й Государственной пожарно-спасательной части и 34-й Государственной пожарно-спасательной части г. Вишневое.

По прибытию спасателями установлено, что возгорание возникло в металлическом вагончике размером 10 кв. м. Пожар локализован в 18:18 и полностью ликвидирован в 18:46.

Во время ликвидации пожара в вагончике, пожарные обнаружили тело мужчины.

Во время тушения пожара привлекалась 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Причина возникновения пожара и личность погибшего устанавливается.