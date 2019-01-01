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Спасенный от смертной казни в Иране украинский моряк вернулся в Украину

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский моряк Андрей Новичков, которого в Иране обвиняли в убийстве матроса судна Arezoo и недавно освободили, вернулся в Украину.

Новичкова встречали в аэропорту «Борисполь», сообщает Громадське.

Украинца обменяли на гражданина Ирана Али Джадуея, которого в Украине обвинили в шпионаже. По словам представителей внешней разведки, он уже вернулся в Иран в полночь среды. Подробности обмена Новичков отказался рассказывать.

Новичкова в Иране обвинили в убийстве иранского матроса на судне, где Новичков был помощником капитана. Сам он утверждает, что матрос прыгнул в море.

«У меня не было с ним никаких конфликтов. Какие могут быть конфликты с начальством? А человеку, который на полном ходу прыгает в море, не место на судне», - сказал он.

Сейчас Новичков едет в Одессу - там его ждет бабушка.

Напомним, 17 января 2017 в 08:37 на судне Arezoo, под флагом Ирана, порт приписки Qeshm произошел инцидент. Младший рядовой матрос Mohammad Bahranpoor, по национальности иранец, выпрыгнул за борт.

Свидетелем этого события стал Новичков – единственный христианин на борту судна. Он сразу же, как того требует морской кодекс, поднял тревогу и организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. По прибытии в Иран украинца сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве. По мусульманским законам «умер мусульманин и кто-то за это должен ответить».


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