Голодовка женщин-шахтеров на Донетчине продолжается

К голодающим работникам шахты «Кураховская» присоединилась еще одна лаборантка.

Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Конфедерации свободных профсоюзов Украины.

«На ГП "Селидовуголь" седьмые сутки продолжается голодовка работников непромышленной группы. Сегодня к акции протеста присоединилась лаборант углехимической лаборатории № 3 шахты "Кураховская"», – говорится в сообщении.

Кроме нее, голодовку продолжают две заборщицы проб ОТК и лаборант отдела качества.

По словам заместителя главы местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовки Сергея Павлова, на ГП «Селидовуголь» также не приступают к исполнению своих должностных обязанностей работницы лаборатории, отделов технического контроля, планового и других, требуя выплаты задолженности за более, чем четыре месяца зарплаты.

«Люди добросовестно ходят на работу, однако, как и предупреждали после собрания трудового коллектива, к непосредственному исполнению своих обязанностей не приступают. Поэтому предприятие и в дальнейшем не сдает отчеты, не решаются и другие вопросы», – отметил Павлов.