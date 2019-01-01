В Украине рваные гривны будут обменивать по новым правилам: что надо знать

В Украине вступил в силу новый порядок обмена изношенных и рваных купюр на новые. Гривны можно будет обменять по номиналу в отделениях трех банков.

Кроме того, изношенные купюры обязаны принимать магазины и рестораны, пишет «Обозреватель».

Подробнее о том, как будет работать данная инициатива, рассказал юрист Сергей Войченко.

«2 января заработало новое постановление Национального банка Украины, которым были определены признаки изношенности купюр и порядок их обмена. Определены три уполномоченных банка, где вы можете это сделать – это "Ощадбанк", "ПриватБанк" и "Райффайзен Банк Аваль". Раньше это можно было сделать только в отделениях Национального банка Украины. Банк, получив от вас купюру, обязан принять ее», – объяснил Войченко.

«Человек обращается в банк… Если купюра вызывает сомнения, банк должен принять ее. Он ее запаковывает с соответственным заявлением о замене, актом изъятия этой купюры. Там проводится экспертиза, если эти средства настоящие, вы можете получить эквивалент другими купюрами», – добавил он.

Также эксперт подчеркнул, что заведения общественного питания и торговли не могут отказывать в принятии купюр:

«Если у них есть признаки изношенности, они обязаны эту купюру принять. Более того – они не должны вам давать сдачу этими изношенными, надорванными, склеенными купюрами. У них есть уполномоченный банк, куда они это сдают и происходит замена по номиналу», – пояснил он.

Войченко уточнил, что купюра считается платежной, если в целости сохранилось не менее 55% ее площади.

«Если говорят – где-то надорвалось, склеено скотчем, мы купюру не берем – это не отвечает требованиям закона», – подчеркнул юрист