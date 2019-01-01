ЦИК зарегистрировал еще четырех кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины сегодня, 8 января 2019 года, зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, кандидатами в президенты Центризбирком зарегистрировал Сергея Каплина (нардеп, субъект выдвижения - политическая партия "Социал-демократическая партия"), Валентина Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения - политическая партия "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость";) , Виталия Скоцика (беспартийный, самовыдвижение), Андрея Садового (мэр Львова, субъект выдвижения - политическая партия "Объединение "Самопомич").

Отметим, первым кандидатом в президенты, зарегистрированным ЦИК, был Игорь Шевченко.