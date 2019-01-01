На Харьковщине горел санаторий

Сегодня, 8 января, в Дергачевском районе Харьковской области спасатели ликвидировали пожар в 6-этажном административном корпусе санатория «Берминводы», сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в области.

В 04:30 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в 6-этажном административном корпусе ГП «Клинический санаторий «Курорт Березовские минеральные воды», расположенного в селе Березовское.

К месту происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения ГосЧС в количестве 7-х отделений на автоцистернах и 2-х отделений на автолестницах.

По прибытию к месту пожара было установлено, что горит первый этаж 6-этажного корпуса. Существовала угроза распространения пламени на второй этаж. Площадь пожара составляла около 350 кв.м.

Пожар был локализован в 06:05, а в 07:41 – полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара было задействовано 9 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава службы спасения. Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливается.