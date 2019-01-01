На Одесчине в частном доме убили 4 человек

7 января в одном из сел Измаильского района в частном доме обнаружены тела хозяина, двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

В настоящее время с целью установления обстоятельств происшествия весь личный состав Измаильского ОП поднят по тревоге. На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, сотрудники Главного управления ЧП в Одесской области и сотрудники прокуратуры.

По данному факту Измаильским ОП начато уголовное производство по признакам ч.2 ст. 115 УК Украины (убийство двух или более лиц).