В Киеве авто патрульных врезалось в грузовик

Во вторник, 8 января, на бульваре Дружбы Народов произошла авария с участием полицейского автомобиля Toyota Prius и «Газели» сотрудников «Киевавтодора». Копы пытались прижать к обочине внедорожник Toyota Land Cruiser.

ДТП произошло недалеко от пересечения бульвара Дружбы Народов с улицей Кургановская около 9:35, сообщает Информатор.

По словам водителя «Газели», он остановился у обочины, чтобы высадить бригаду по очистке снега. Через несколько мгновений после остановки мужчина почувствовал удар. Когда он вышел из автомобиля, то увидел, что в его грузовик врезалась машина патрульной полиции.

Как сообщили сами копы, авария случилась из-за того, что они преследовали внедорожник Toyota Land Cruiser. Правоохранители не сразу заметили припаркованную «Газель», не успели вовремя остановиться и врезались в нее.

Водитель внедорожника, который пытались остановить полицейские, сообщил, что двигался в сторону автовокзала по бульвару Дружбы Народов. Мужчина увидел, что его пытаются остановить полицейские и, проехав перекресток, прижался к обочине. Остановившись, он увидел, как машина полицейских, не успев вовремя затормозить, влетела в заднюю часть автомобиля «Газель». После аварии копы вышли из автомобиля, забрали у водителя Land Cruiser документы и сказали ждать, пока они не закончат оформление ДТП.

В результате аварии полицейский Prius получил серьезные повреждения капота — угол «Газели» проделал в нем дыру. Также у машины месте столкновения треснуло лобовое стекло. У автомобиля «Киевавтодора» помят номерной знак. Детали происшествия установит следствие.