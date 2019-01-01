Кораблекрушение у берегов Турции: погибли украинцы

Турецкие спасатели подняли из воды тело одного украинца, который погиб во время крушения судна VOLGO-BALT 214 у берегов Самсуна.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«По состоянию на сейчас поисковые работы сил Береговой охраны продолжаются, поднято одно тело погибшего украинца», – написал он.

Как сообщается, 7 января в результате аварии грузового судна у берегов в Турции погибли 4 граждан Украины. Еще 7 моряков были спасены.