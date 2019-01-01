Кирилл назвал ПЦУ объединением группировок раскольников

Предстоятель РПЦ Кирилл назвал новосозданную Православную церковь Украины объединением двух группировок раскольников.

Об этом он заявил в рождественском интервью телеканалу «Россия 1», сообщает РИА Новости.

«По мнению кукловодов и по мнению президента Украины, этот собор должен был объединить всех и создать единую для всей Украины православную церковь. А что получилось? А получилось то, что просто две раскольнические группировки объединились», — заявил Кирилл.

УПЦ МП, по его словам, как была, так и остается «благодатным, духовным организмом» в Украине.

Кирилл считает создание ПЦУ беспрецедентным вмешательством государственной власти в религиозные дела.

«Украина вроде бы страна, стремящаяся в Европу. Страна, которая заявляет о том, что она разделяет европейские ценности. Но вот одной из очень важных ценностей Европы является принцип отделения церкви и религии от государства», — отметил он.

«Что мы видим? Мы видим президента Украины, который председательствует на церковном Соборе, который определяет, кто должен быть во главе поместной церкви. Который так грубо вмешивается в церковную жизнь и не стесняется делать это публично, что просто все это превращается в театр абсурда», — заявил патриарх РПЦ.