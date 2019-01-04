Украина подала заявление в ЕСПЧ из-за захвата моряков Россией

Украина направила в Европейский суд по правам человека полноценное заявление против Российской Федерации о нарушении прав 24 украинских моряков, захваченных российской стороной вблизи Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

«Кто весь Сочельник заканчивает межгосударственное заявление против России относительно нарушения прав украинских моряков, те секретариат уполномоченного по ЕСПЧ. Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 г. полноценное заявление в деле # 55855/18», - написал он в Facebook.

Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018, их незаконного удержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности. «Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции», - добавил чиновник.