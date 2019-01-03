По случаю Рождества Укрзализныця запускает ретропоезд

По случаю Рождества в Киеве будет курсировать праздничный ретропоезд №897Л, которым смогут воспользоваться все желающие киевляне и гости столицы. Поезд отправится со станции Киев-Пассажирский 6 января в 12:50, а заканчиваться путешествие прибытием на главный вокзал столицы в 15:15.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Праздничный ретропоезд на паровозной тяге 6 января будет курсировать в составе паровоза Л-4600, четырех пассажирских вагонов и вагона-ресторана. Традиционно движение поезда обеспечивать паровозная бригада из локомотивного депо Сновск, основанного в 1873 году, что сейчас является базовым предприятием по обслуживанию и ремонту паровозов в Украине.

Паровоз Л-4600 было построено Луганским заводом в 1952 году. На Юго-Западной железной дороге паровоз поступил в депо Фастов II во 1959 году, а в 1966 году локомотив получил свое нынешнее место приписки - депо Сновск.

Во время путешествия вокруг Киева, которое продлится около двух с половиной часов, пассажиры смогут полюбоваться видами древней столицы, Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции и локомотивные депо.

По окончании путешествия пассажиры смогут бесплатно посетить выставку исторического подвижного состава, расположенную у четырнадцатого пути станции Киев-Пассажирский. В этом году к открытию железнодорожного движения в Международный аэропорт «Борисполь» была обновлена экспозиция выставки, отреставрированы экспонаты и установлены новые образцы уникальной исторической техники.

Стоимость взрослого билета составляет 71,54 грн, детского - 61,15 грн. Билеты на ретропоезд можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн. Для этого нужно отметить маршрут Киев - Караваевы Дачи.