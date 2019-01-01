Укравтодор предупреждает об ухудшении погодных условий на Донетчине

Укравтодор предупреждает, что на Донетчине ухудшились погодные условия и проезжую часть от снежных заносов расчищают около 30 единиц техники.

Об этом сообщает Укравтодор в Facebook.

"На Донетчине ухудшились погодные условия! В настоящее время ограничений в движении на автодорогах государственного значения в области нет. Для оперативной ликвидации последствий непогоды на автодороги госзначения заранее была выведена дорожная спецтехника", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в работах по расчистке проезжей части от снежных заносов задействовано около 30 единиц техники.