На взятке задержан глава райадминистрации Львовской области

Сотрудники СБУ задержали по подозрению в получении взятки главу одной из районных государственных администраций Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс грн. За эту сумму он якобы обещал не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании коллеги.

Правоохранители говорят, что задержали злоумышленника на рабочем месте после получения всей суммы взятки.