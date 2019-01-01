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ГосЧС сообщила о рекордном количестве погибших в пожарах с начала года

Сегодня, 12:28 citynews.net.ua | Напечатать

За первые трое суток нового года в Украине при пожарах погибли 33 человека, еще 12 людей пострадали, а 14 спасатели достали из огня невредимыми. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Очень жаль, что начинать новый 2019 приходится печальным антирекордом. Сразу 28 граждан погибло на пожарах в жилом секторе в течение 1 и 2 января. Как и всегда, основной причиной несчастий становится собственная небрежность граждан, а также сознательное пренебрежение противопожарными нормами", - сказано в сообщении.

В большинстве случаев люди погибают при неправильном обращении с отопительными приборами, из-за невнимательности и легкомыслия.

"Впереди Рождественские праздники, и для того, чтобы они не были омрачены чрезвычайными событиями, спасатели отмечают неуклонном соблюдении противопожарных норм в помещениях. В этот период необходимо с особым вниманием и ответственностью пользоваться свечами, печным и газовым отоплением, а также обязательно следить за состоянием электросети", - отмечают в ГосЧС.

Спасатели напоминают о том, что в помещения нельзя пользоваться неисправными обогревателями, обязательно нужно выключать электрические приборы, выходя из помещения, не допускать детских игр с огнем и не курить в постели.


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