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ЦИК утвердила сметы на проведение выборов

Сегодня, 09:55 citynews.net.ua | Напечатать

3 января Центральная избирательная комиссия на очередном заседании утвердила сметы на проведение выборов президента Украины и парламента в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, утверждены сметы ЦИК по трем бюджетным программам:

проведение выборов президента Украины обойдется в 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн;

выборы в Верховную Раду Украины – 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн;

функционирование Государственного реестра избирателей обойдется в 223 млн 539 тыс. 600 грн.

Расходы самой комиссии на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта составят 266 млн 30 тыс. 808 грн.

Также ЦИК приняла постановление о проведении окружными избиркомами предварительной оплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов президента 31 марта, и установила формы финотчетов о поступлении и использовании средств избирательных фондов кандидатов в президенты.


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