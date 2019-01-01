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Епифаний рассказал, когда Варфоломей может приехать в Украину

Сегодня, 08:57 citynews.net.ua | Напечатать

Предстоятель новой независимой Православной церкви Украины митрополит Епифаний планирует пригласить партиарха Варфоломея в Украину после предоставления томоса.

Об этом говорится в интервью Deutsche Welle с митрополитом.

Епифаний отметил, что Врфоломей ранее высказывал желание еще раз посетить Украину.

"Насколько мне известно, даже после подписания соответствующего соглашения на Фанаре, еще до Объединительного собора, сам Патриарх Варфоломей напрямую заявил, что он имеет желание снова, уже во второй раз, посетить православную Украину. А уже после получения томоса с моей стороны будет сделано приглашение Его Святейшества в ближайшем времени посетить Украину", - сказал Епифаний.


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