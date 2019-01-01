Высота снежного покрова в Карпатах превысила один метр

В Карпатах по состоянию на утро 3 января 2019 года высота снежного покрова превышает один метр.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -10,8 градусов мороза, порывы ветра до 7 м/с, облачно. Высота снежного покрова на указанном участке составляет 36-100 см, снег метелевых, нестабильный.

Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляла -10 градусов мороза, порывы ветра до 10 м/с, туман и снег. Как отмечается, на Сл Плай выпало до 81 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,6 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 114 см", - говорится в сообщении.