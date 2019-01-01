С 1 января банки выдают кредиты по-новому

С 1 января 2019 банки проверять информацию о клиенте в едином кредитном реестре, и только после этого принимать решение о выдаче кредита. Об этом говорится в постановлении НБУ, пишет TODAY.ua.

Как отмечается, в реестр попадают те, кто задолжал одном банке от 100 минимальных заплат - 417700 грн.

Нацбанк вносит в реестр фамилию, имя, отчество, индивидуальный налоговый номер должника, род его деятельности, размер просрочки, информацию о связанных с банком лиц.

Информация о должниках, условия проведенных кредитных операций и выполнения обязательств по ним отныне предоставляется бесплатно в режиме онлайн.

По словам заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, реестр улучшит обмен информацией и обезопасит финансовые учреждения от «плохих» клиентов.