Суд приговорил боевика батальона «ДНР» к 9 годам лишения свободы

Суд в Запорожской области заочно приговорил боевика «ДНР» к 9 годам лишения свободы. По данным следствия, обвиняемый принимал участие в деятельности группы «Батальон Спарта» и был инструктором по тактике ведения боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Житель Запорожской области в 2014 году присоединился к рядам террористов. Находясь в составе бандформирования «Батальон Спарта», мужчина оказал вооруженное сопротивление подразделениям ВСУ и военным формированием, задействованным в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой области», - говорится в сообщении.

Также, по данным правоохранителей, обвиняемый обучал членов НЗФ рукопашном бою и тактике ведения боевых действий.

Как указано в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных дел, суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организация или участие в ней, а так же организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Приговор вынесен в ноябре 2018 года и уже вступил в законную силу. Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня задержания осужденного.