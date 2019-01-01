В оккупированном Донецке мужчина выпал из окна многоэтажки

В неподконтрольном украинским властям Донецке мужчина выпал из окна многоэтажки. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», сотрудники «МЧС» 2 января оказывали помощь в снятии человека с козырька подъезда по ул. Куприна в Ленинском районе Донецка. «Выпал из окна», – поясняют в «МЧС».

Там добавляют, что сотрудники «МЧС» «через открытое окно лестничной клетки первого этажа вышли на козырек подъезда, переложили пострадавшего на медицинские носилки и передали сотрудникам "скорой помощи"».

Также в «ДНР» заявляют, что пострадавший госпитализирован в «республиканский» травматологический центр в состоянии средней тяжести.