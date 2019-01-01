СБУ депортирует из Украины гражданина Беларуси из-за антиукраинской пропаганды

Служба безопасности заявляет о депортации гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что 2 января 2019 года иностранец принудительно возвращен в РБ с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Карназыцкий был гостем на эфирах в качестве политического обозревателя.

Установлено, что иностранец проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковую информацию.

"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства", - объясняют в СБУ.

По данным спецслужбы, Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сообщалось, что в российском сегменте социальных сетей идет активная купля-продажа аккаунтов украинцев, зарегистрированных в Facebook и Twitter.