СБУ депортирует из Украины гражданина Беларуси из-за антиукраинской пропаганды

СБУ депортирует из Украины гражданина Беларуси из-за антиукраинской пропагандыСегодня, 10:25
Служба безопасности заявляет о депортации гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что 2 января 2019 года иностранец принудительно возвращен в РБ с запретом въезда в Украину сроком на три года.
Карназыцкий был гостем на эфирах в качестве политического обозревателя.
Установлено, что иностранец проживал в Украине нелегально и публично распространял фейковую информацию.
"В частности, во время выступлений на некоторых телевизионных каналах он ставил под сомнение признанные международным сообществом доказательства присутствия войск страны-агрессора на временно оккупированных территориях нашего государства", - объясняют в СБУ.
По данным спецслужбы, Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".
Ранее сообщалось, что в российском сегменте социальных сетей идет активная купля-продажа аккаунтов украинцев, зарегистрированных в Facebook и Twitter.