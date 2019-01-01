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Катастрофа МН17: Украина выделит деньги на судебное преследование виновных

Вчера, 18:10 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин Украины одобрил проект межправительственного меморандума относительно финансирования судебного преследования виновных в катастрофе МН17, произошедшей 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Соответствующее распоряжение от 27 декабря 2018 года № 1083-р обнародовано на Правительственном портале.

"Принятием распоряжения правительство в очередной раз подтверждает свою приверженность поддержке расследования в отношении лиц, подозреваемых в сбивании "боинга" MH17, учитывая международный характер трагедии и с целью установления ущерба, причиненного всем жертвам трагедии, а также с целью сделать судебный процесс как можно более доступным для всех близких родственников жертв", - говорится в пояснении к распоряжению.

Отмечается, что учреждается Комитет финансового надзора, в состав которого будут входить представители правительств Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины и правительств тех государств, граждане которых пострадали в катастрофе и которые осуществили финансовый вклад в судебное разбирательство.

Подписать меморандум с украинской стороны уполномочен посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Ранее сообщалось, что Нидерланды рассматривают возможность обратиться в международный суд относительно МН17, после того как переговоры с Кремлем зашли в тупик.


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