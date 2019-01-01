Мариупольский отряд морской охраны получил новый катер

Модернизированный катер проекта UMS-1000 поступил в Мариупольский отряда морской охраны ГПСУ, сообщает пресс-служба Кабинета Министров на странице в Facebook.

Он имеет мощные двигатели с двухконтурной системой охлаждения, два водомета с реверсивно-рулевыми устройствами для обеспечения движения вперед и назад, дизель-генератор мощностью 8 кВт для обеспечения работы агрегатов и систем в наиболее напряженном режиме.

Во время испытаний катер показал скорость в 45,5 узлов (84 км / ч) и это не его скоростной границей.