В Дружковке спасли самоубийцу

Полицейские спасли жизнь мужчине, который пытался прыгнуть с моста в Дружковке 1 января, - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Тревожный звонок на линию 102 поступил вчера в шесть часов вечера. Заявительница сообщила, что на мосту за перилами стоит неизвестный и хочет прыгнуть. Именно в это время по трассе проезжал дежурный наряд группы реагирования патрульной полиции.

Полицейские подбежали к мужчине и начали успокаивать его. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, 30-летний житель вел себя агрессивно, не шел на контакт и держал правоохранителей на расстоянии.

Использовав специальный прием, начальник сектора группы реагирования патрульной полиции Дружковки Сергей Билориха схватил мужчину за руку и вытащил с обратной стороны перил моста.

Выяснилось, что на такой отчаянный шаг мужчина решил пойти после ссоры с женой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.