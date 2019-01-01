Свитолина не смогла защитить титул на турнире в Брисбене

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина проиграла в своем первом матче турнира в австралийском Брисбене, уступив во втором круге белорусской теннисистке Александре Саснович. Об этом сообщается на сайте WTA.

Матч продолжался 1 час 48 минут и закончился со счетом 6:4, 0:6, 6:3.

Таким образом, украинка не смогла защитить свой прошлогодний титул на Brisbane International и со следующей недели опустится на шестую строчку мирового рейтинга.

Ранее свои выступления на турнире закончили Даяна Ястремская, Марта Костюк и Екатерина Козлова, не сумев пройти квалификацию.

Единственной оставшейся украинкой в Брисбене является Леся Цуренко, которая в 1/8 финала победила австралийку Кимберли Биррелл и в следующем раунде сыграет с эстонкой Аннет Контавейт.