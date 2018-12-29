В ОРДО подорвали железнодорожный мост

Неизвестные подорвали железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь на оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба фейкового "МЧС".

"1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет.

Движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено.